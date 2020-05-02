台灣口罩外交，從第一波捐贈千萬口罩給歐美國家，第二波捐贈新南向國家逾百萬片口罩給新南向國家，最近又再捐2百萬片口罩給日本、50萬片口罩給加拿大。前國民黨副祕書長蔡正元今天在臉書表示，越南人口數比台灣多，但新冠肺炎確診人數比台灣少，且無人死亡，防疫成績遠勝台灣，質疑「台灣幹嘛也送口罩給越南？」

前國民黨副祕書長蔡正元在臉書張貼資深媒體人陳揮文廣播節目截圖，並表示贊同，該畫面提及截止4月28日，越南新冠肺炎確診人數為270人，無人死亡，總人口數為9500萬人。

蔡正元說，越南人口比台灣多很多，新冠肺炎確診人數比台灣少，死亡人數是零，越南防疫成績比台灣好太多，因為越南是最早發現SARS的，防疫經驗不輸台灣，雖然目前經濟還不如台灣，但這次防疫成績勝過台灣。

蔡正元表示，越南政府很早就免費在大街小巷發送口罩，至少比台灣早，台灣還要排隊領口罩，還在吹噓唐鳳3.0，「在越南面前，台灣的防疫談不上難波萬」。

蔡正元指出，越南很早就贈送口罩給外國，至少比台灣早。他質疑，台灣送口罩給有缺的外國是對的，但是幹嘛也送給越南？

(中時 )