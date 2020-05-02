鄭嫌刺死鐵路警察李承翰案，一審無罪，被裁定50萬元交保，嘉義地方法院1日重新裁定仍以50萬元交保，新增限制住居、就醫7條件，嘉義地檢署不服，2日火速再提抗告，理由是要鄭嫌自行就醫缺乏約束力，依《刑訴法》、《保安處分執行法》可由檢方執行監護，強制就醫。

嘉義地方法院表示，已收到檢方的抗告狀，因假日台南高分院未受理，預定4日上午送台南高分院審理。

嘉檢發言人蔡英俊主任檢察官表示，台南高分院撤銷發回主要是認為鄭嫌如交保，可能造成人民恐慌、危害社會治安，應採取必要措施，但交保金太少、就醫7條件都缺乏強制約束力，難保有鄭嫌再犯之虞。

蔡英俊表示，鄭嫌無罪，本質上是「有罪而無責」，與一般犯罪嫌疑不足的「無罪」實有不同，不可放任他交保獲釋後回歸社會，造成人民恐慌、危害社會治安。

蔡英俊表示，《刑事訴訟法》第316條未區分被告被宣告無罪之原因，一律視為撤銷羈押，並令被告有機會具保、責付或限制住居，應屬於立法上之疏漏，故本件為謀補救此疏漏，實有由地檢署先依《刑法》第87條第1項之規定執行保安處分之監護宣告。

檢方主張，原審裁定未依《刑事訴訟法》第456條、《保安處分執行法》第4條第2項之規定裁定將鄭嫌送由地檢署執行監護處分，亦有疏漏。

鄭嫌至今未能籌出50萬交保金，還押嘉義看守所持續羈押中。

(中時 )