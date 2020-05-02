新冠肺炎疫情蔓延迅速，世界各國爆發大量確診案例造成醫療前線緊繃、死亡人數接連攀升，而外界認為這一切都跟世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）協助中國大陸隱匿疫情，才導致如今一發不可收拾的慘況，因而痛批他親中、立場偏頗；就連他1日在社群媒體發文祝賀大家「勞動節快樂」，也慘遭網友撻伐。

外界質疑因譚德塞態度親中，使得疫情難以遏止，不斷在他的社群媒體上留言痛罵他失職，而他疑似為了改善自身形象，除了透過社群媒體感謝支持世衛組織的國家之外，也引用各國政治人物的勵志詞句，張貼在社群媒體上鼓勵大家加油。然而，網友卻似乎並不領情。

譚德塞在1日晚間時，發文祝賀「Happy Labour Day！（勞動節快樂）」，也在瞬間點燃網友怒火、紛紛留言酸他，「感謝你為全球勞工帶來痛苦」、「中國節快樂」、「辭職日快樂」、「這是你換工作美好的一天！」。

譚德塞發文祝賀「勞動節快樂」，引爆網友怒火。（圖／德塞 twitter）

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(中時電子報)