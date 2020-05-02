由於缺乏遊客，大理街頭的商鋪紛紛停業，貼出轉讓、出租的告示。（中國新聞週刊）

打折、甩賣、轉租。五一小長假來臨，本應人潮洶湧的大理古城，卻是門前冷落車馬稀的景象。據最新一期《中國新聞週刊》報導，主要街道包括：洋人街、復興路、人民路、葉榆路，開門的店面不足三分之一，貼出清倉甩賣、低價轉租廣告的店面，則有110多家。每走幾步，就能看到閉店轉讓的廣告。

雲南大理這座小城數年前電影《心花路放》而聞名全大陸，無數文藝青年心懷詩和遠方，一路向西直奔大理。但情懷在現實面前總是不堪一擊，2017年，大理洱海曾進行環境整治，環海的一批客棧民宿被拆。如今，因疫情影響，新一輪涉及面更廣的倒閉潮正在大理上演。

今年1月25日，大理古城景區暫停對外開放，各店鋪紛紛閉店。3月10日，古城重新開放，但客流稀少，重新營業的店面也不多。大理的遊客相較往年，有大幅度的減少。根據官方發佈的數字，2020年的頭三個月，大理州共接待海內外旅遊者442.4萬人次。這其中，有359.65萬人是疫情前的1月份接待的。

而在疫情逐步好轉、大理開門迎客之後的三月，大理州共接待了74萬人。三個月的接待總人數同比減少69.83％，完成年度計劃數的7.87％。根據官方數字，大理州前三個月的旅遊業總收入為80.7億元，同比減少69.55％。

王女士過去生活在北京，十餘年前，舉家搬遷到大理，投資了400多萬，在大理做二房東，專門從房東手上租院子，經裝修後再出租給民宿的經營者。她手上有三個院子，以前每年大約能賺100多萬。而從年初至今，承租者們全部違約，不再經營，她已賠了60多萬。

五一對往年的大理來說，可謂年度旺季。洱海的環海路、進大理的高速路都會堵車，更遑論特色民宿和客棧，幾乎爆滿。但今年情勢完全走樣。客棧聯盟負責人賀雙全表示，五一的訂單並未增長，與四月持平。

賀雙全在蒼山經營著一家850平米、有27間房的客棧，淡季的房間價格在600元上下，旺季價格則會接近1000元。往年的五一，客棧房間全滿，但如今只有20％左右的訂單。

中國社科院旅遊研究中心也對今年五一假期進行了預測，同樣不容樂觀。他們認為，五一期間，全國旅遊總人次為0.31億人次，旅遊總收入的預測值為165.78億元，分別較上年同期減少84.10％和85.91％。

旅遊業是大理的支柱型產業，根據2018年的數據，當年地區生產總值1122.4億元，旅遊業總收入795.8億元，佔比過半。大理州曾公布三年行動方案，規劃引導旅遊業的發展。根據方案，到2020年，要力爭實現全州接待國內外遊客6000萬人次，旅遊業總收入1000億元；旅遊產業直接就業人數達到25萬人，間接帶動就業50萬人，帶動貧困人口脫貧1萬人以上。

但2020年初的疫情對大理的旅遊業帶來極大衝擊。為此，大理州出台了一些幫扶政策，從金融支持、稅費緩交、保證金簽退等方面對文化旅遊企業進行幫扶。各商家也在艱難地轉型求生，許多客棧都嘗試通過直播來半價預售接下來的空房，淡旺季皆可入住。

有人看中了當前大理的租金低谷，也仍然看好未來大理的發展。王女士說，來找她打聽民宿承租價格的，多是今年新來大理的人，希望借機抄底。但來大理多年的他鄉客中，也有不少人在疫情當下，離開大理。自媒體人豆子說，生存壓力當前，他準備賣掉大理的房子，去昆明尋求新的發展。

(中時 )