軍269旅高山頂營區16日傳出黃姓中尉排長輕生，家屬寫「千字文」上書蔡英文總統，控訴黃在軍中遭霸凌、恐嚇。對此，國民黨台北市議員羅智強問前立委洪慈庸，當發生這種事時，「妳在哪兒」？遭點名的洪慈庸也反擊羅，要他不要消費亡者。

對於羅智強的指控，洪慈庸在臉書發文回擊，看到軍中悲劇，羅智強先生選擇的，竟是靠著攻擊洪慈庸來刷存在感。這種改不掉的政治手段，真的讓人很反胃。羅智強一早對她破口大罵，批評她雙重標準，甚至刻意影射我對269旅輕生案件不關心。拿著悲劇來攻擊她，對這些案件和正在承受痛苦和壓力的家屬，一點幫助都沒有。

洪慈庸強調，從去年9月中士的案件到今年4月中尉的案件，她除了要求國防部調查及清楚說明外，也尋找其他救濟及調查管道，其中包含協助家屬陳情監委。這些案件進度，難道要向您通電報告才算數嗎？查明事實，依法究責，就是她一貫的主張。從以前到現在、她任內300多件案件，都是如此去要求國防部；她現在雖卸任立委了，但繼續追蹤的案件、這陣子接進來新的近十件軍中陳情案，也同樣嚴格要求及持續追蹤。

洪慈庸更告訴羅智強，協處案件，一直都不是她洪慈庸的個人舞台。把接到的陳情攤開來敲鑼打鼓，更不是她協助家屬的方式。別人沒有像你一樣刷存在感，不代表別人和你一樣毫無用處。

洪慈庸也藉這個機會表達，近來有些國民黨人士主張要恢復軍審，到底意欲何在？難道讓軍中改革大走回頭路、回復到極為封閉、國防部關起大門自己審自己案件的狀態，才是你們認可的國軍改革嗎？洪慈庸更拜託羅智強，不要再消費亡者。

(中時電子報)