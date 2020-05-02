劉樂妍飛回上海，分享防疫旅館開箱照。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍簽下防疫隔離同意書。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍3月時回台治療腸沾黏，又因涉賄選案出庭，沒想到因新冠肺炎疫情讓她一度被卡在台灣，令愛狗的她淚喊：「想回家了」。昨(1日)她終於搭到回上海的飛機，將接受隔離兩周，她分享當地防疫旅館的「開箱照」，一晚要價人民幣300元（約台幣1270元），看來乾淨整潔舒適，直呼賺到。

劉樂妍3月在微博分享多張愛犬照片，說：「想念小玉，想念所有的小狗。想回家了」，並強調很浪費時間又折磨人，昨她在桃園機場發文，宣告即將返回大陸，稍後她再分享近況，坦言回來的一路上很忐忑，在台北時最便宜的防疫旅館一晚要2780元，沒想到飯店知道她剛出院不肯收，劉樂妍則回嗆：「不收拉倒」。

這次要回大陸，劉樂妍做了不少功課，先開出條件是人民幣200到300元（約台幣846到1270元），後來被工作人員推薦進現在入住的這間，上網查一晚要560元（約台幣2371元），她牙一咬答應後，沒想到到了現場，工作人員竟算她300元。

劉樂妍對此寫下：「感謝政府體貼我們，真的非常感恩，非常感謝，讓我們花300塊就可以住到這麼好，這麼好的房間。而且工作人員都非常的貼心體貼。」還可以訂外賣，但劉樂妍已從台灣準備好足夠糧食，所以不用訂餐也不用叫外賣。對此，網友回應：「五一啊，超值了」、「這房間300塊超值，不過現在餐飲旅遊酒店業不太景氣，這個價也是正常價了」、「還有浴缸，太好了吧！」、「這檔次300一晚真心不貴」。

(中時電子報)