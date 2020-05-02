台北科技大學為台北四技二專統測考場，校方嚴格把關，檢查考生是否戴口罩，並協助噴酒精後才可進考場。（北科大提供／李侑珊台北傳真）

台北科技大學為台北四技二專統測考場，校方嚴格把關，在大門口設置體溫測量區。（北科大提供／李侑珊台北傳真）

109學年度四技二專統一入學測驗於今(2)起連續兩天舉行，共計有9萬5135名考生報名考試，因應新冠肺炎大流行，技專校院入學測驗中心（測驗中心）規定，考場人員必須全面配戴口罩、量體溫，考生也得全程戴口罩應試。

測驗中心指出，因應新冠肺炎疫情，考生於進入分區及試場，必須須佩戴口罩，並配合量測體溫；違者依「試場規則及違規處理要點」第二點採下列方式議處：

(一)考生進入分區時，須佩戴口罩並配合量測體溫，未佩戴口罩或未配合量測體溫者，禁止進入分區，並以「缺考」論處。

(二)考生如經複檢體溫仍有發燒(額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃)，一律安排於備用試場應試，不得拒絕或要求考試後給予救濟，拒不前往 備用試場考試者，禁止進入原試場，並以「缺考」論處。

(三)考生進入試場須佩戴口罩，如經勸導或處置仍不佩戴口罩，禁止進入試場，並以「缺考」論處。

(四)各節考試期間，考生須全程佩戴口罩，經勸導不聽者，該科不予計分。

教育部日前已通知，已請各集體報名學校，得自教育部配發給應試需求的備用口罩具名使用。

教育部也提到， 各集體報名學校得由學校戰備用口罩先行使用，若仍有數量不足處，請於該考場服務中心具名領用，如為運用學校戰備用口罩，併請造冊，將於考後補發給各集體報名學校。

(旺報 )