台中市一名已婚體育老師阿明（化名）與同校已婚女師小文（化名）發生婚外情，擦出愛火，小文丈夫見妻子傳訊給阿明「水裡抱抱甜死人」得知被戴綠帽，氣炸告訴阿明老婆２人有不正常關係，這才揭露姦情。台中高分院審理後，判阿明與小文各賠償阿明老婆30萬元。

阿明的妻子2017年4月25日接到小文丈夫傳來的簡訊「我太太在XX國中任教，跟妳先生有不正常的關係」，這才知道遭丈夫背叛，氣的提出對話截圖對２人提告，同時對丈夫求償80萬元、對小文求償120萬元。

阿明辯稱，對話截圖不能認定就有婚外情，且夫妻2人多年來早就有名無實；小文則稱，對話截圖是丈夫非法取得的，不能當作證據，希望法官能將訴訟駁回。

但法官勘驗對話內容發現，阿明曾傳訊息小文「我會好好照顧妳的」、「喜歡水裏抱著妳」、「想妳了」、「不過我是真的想妳」；小文也回「在水裡抱抱，甜死人」、「愛我、想我」，不採信2人說詞。

台中地方法院審理後，判阿明與小文應各給付30萬元給阿宏老婆，２人上訴遭台中高分院駁回，不得上訴。

(中時電子報)