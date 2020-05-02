掀起全台霜淇淋風潮的全家便利商店，持續在霜淇淋口味上推陳出新，繼今年推出草莓、抹茶、紅豆、鮮乳坊鮮乳等口味後，最新宣布首度推出期間限定「澎湖仙人掌霜淇淋」，讓民眾不用飛到澎湖，也能吃到澎湖在地美食，紫色霜淇淋加上綠色餅皮的吸睛組合，可望再掀起一波拍照打卡熱潮！

全家表示，每年4月舉辦的澎湖海上花火節，今年受疫情影響延期至7月，因此，全家特別端出澎湖特色冰品搶市。全家指出，此次霜淇淋是選用100％澎湖仙人掌果實所製成的果汁為原料，果酸味搭配剛剛好的甜度，且食用口感還特別調整成「雪酪」，更清爽不膩口，再加上微微綠色的霜淇淋餅皮，充滿全新的視覺饗宴。

為歡慶新品上市，全家表示，5/5～5/7將於全家APP商品預售推出三日快閃優惠，霜淇淋2支59元（不限口味），每日限量1萬組，會員每日限購1組，讓顧客用霜淇淋迎接夏季！

(工商 )