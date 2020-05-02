美國總統川普於美東時間1日發布行政命令稱，為確保大容量電力系統的安全，將禁止美國購買對國家安全造成風險的海外電力設備，並授權能源部長甄別相關實體和採取適當行動。

華爾街日報報導指出，雖然川普的行政命令沒有列出任何國家，但美國國家安全官員表示，中國和俄羅斯有可能暫時中斷美國電力公用事業和天然氣管道的營運。一名能源部高級官員稱，他們將確認哪些設備存在最大風險，檢查發電廠和輸電系統中所使用的任何物品，以找出依賴外國製造零件的電力系統是否存有潛在漏洞。

新華社2日報導，川普在這項行政命令中表示，大容量電力系統是那些尋求對美國政府和民眾進行「惡意網路攻擊」等活動的目標，電力系統設備「不受限制」的外國供應對美國「國家安全、外交政策和經濟發展構成嚴重威脅」。

根據這份行政命令，美國能源部長有權設立和發布認定特定設備和供應商的標準，並識別已在使用中的禁用設備，對這些設備進行監控和替換。這項行政命令還要求能源部長牽線成立一個關於能源基礎設施採購政策的特別工作組，負責與能源行業保持溝通，確保美國電力系統安全。

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