時代力量屏東縣黨部2日成立，包括縣黨部主委詹智鈞（右起）、黨主席徐永明、立委陳椒華都到場。（潘建志攝）

時代力量屏東縣黨部2日成立，同時也是立委陳椒華服務處。（潘建志攝）

時代力量屏東縣黨部2日成立，包括時力黨主席徐永明、秘書長陳志明、立委陳椒華，及各縣市的黨籍議員，都到場慶祝。徐永明表示，屏東縣是2022年選舉的重點區域，包括屏東市、潮州、東港等選區，未來都會推出議員候選人，至於是否推縣長候選人則視當時情況而定。

時力在2018年地方選舉前曾在屏東市成立縣黨部，並推出縣議員及枋寮鄉長人選，不過後來兩人相繼辭退，無人代表時力參選，黨部無以為繼後來關門。這次時力捲土重來，選在屏東市精華區永福路設立縣黨部，並於2日早上揭牌成立。

徐永明說，時力目前全國有15席議員席次，問政表現都很好；今年立委選舉，時力在全國50個選區政黨票得票數都超過議員當選門檻，讓黨部信心大增。放眼2022年選舉，有信心讓議員席次倍增，目前也在全國各縣市成立黨部。

他指出，屏東縣是2022年時力的重點區域，縣議員包括屏東市第一選區、潮州鎮所屬第三選區、東港鎮所屬第四選區，依政黨票數來看都很有機會一搏。潘孟安縣長任期也到，屆時會視情況而定，看是否要推出縣長候選人，也不排除與理念相同的地方人士合作。

時力屏東縣黨部同時也是立委陳椒華服務處，主委詹智鈞是屏基醫師，他表示民進黨執政屏東縣20多年來，硬體建設的確有進步，但環境變差、汙染更嚴重、人民生活也沒有改善。陳椒華長期關心環保問題，未來會與在地環保人士與團體合作，期待更多人參與政治，改善屏東環境。

(中時 )