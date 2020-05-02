阿滴臉書。

阿滴臉書。

Why This Country is a Coronavirus Hero.

世界衛生組織秘書長譚德塞指責台灣對他進行人身攻擊，引發台灣設計師聶永真、網路紅人阿滴等人募資2,000多萬，於4月14日在紐時刊登全版廣告反擊譚德塞。廣告引來許多美國重量級人士分享，在宣傳台灣的目的上有相當成效；而刊登完廣告後還有1,500多萬的餘款，阿滴團隊表示將繼續用來宣揚台灣防疫成就。

而今日阿滴的宣傳計劃又開始行動了！國外千萬訂閱網紅Nas Daily發布了一則影片，介紹目前世界上「對抗新冠病毒的英雄」：台灣。表示台灣在目前全世界多數國家疫情失控的狀況下，成功控制住了疫情、能夠正常生活，並且在過去17天內沒有任何本土感染病例，令人驚艷。

Nas Daily也指出台灣在國際上的困境，多數的國家並不承認台灣，就連世界衛生組織都不允許台灣加入，但台灣卻成功抵禦這波疫情，並且還有能力協助其他國家。該影片在今天上午9點上傳後至今已經有超過35萬次的點閱、2.4萬次分享以及4.5萬個讚。

阿滴在臉書上表示，在完成了紐時廣告的工作後，團隊在過去兩個禮拜繼續著手於後續宣傳的工作。他們認為除了在台灣內部的擴散，更重要的是國際上的聲量。因此團隊聯繫了各國的創作者，跟他們分享我們的故事以及想要傳遞給世界的訊息。其中，第一個成功談到的案子是擁有兩千萬國際受眾的Nas Daily。

阿滴指出Nas Daily在2019年曾參與中華文化總會的「來去總統府住一晚」，跟總統碰過面，對於台灣的自由民主和熱情的人民很有印象，他們決定要好好來講台灣在疫情中被世界孤立的故事。

不過工作還沒結束。阿滴表示，Nas Daily只是起點。後續團隊會持續聯絡願意配合的國外創作者和社群媒體，直到把 26,980 位贊助者託付給我們做數位媒體廣告的錢妥善花完為止。

(中時電子報)