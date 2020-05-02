板橋警方遠赴新竹逮捕詐騙集團車手。（王揚傑翻攝）

警方查扣提款卡等證物。（王揚傑翻攝）

新北市板橋區某5星級飯店日前發現住客退房後留下大批提款卡，疑似詐騙集團車手，遂向轄區板橋警分局通報，警方展開追查，一路清查軌跡，發現該房住客落腳新竹市關東橋某星級飯店，遂前往埋伏，趁車手外出提款時當場逮捕，隨後返回飯店逮捕另名車手，查扣13張提款卡、存摺、讀卡機等證物。

警方調查，25歲林姓男子與同夥4月底投宿板橋5星級飯店，到附近提款機提領詐騙款項後，將已無價值的提款卡丟棄在房內，轉往新竹繼續提領詐騙款項。

警方查明林男落腳處，上月30日趕往新竹，在飯店外埋伏8小時，凌晨見林男外出，便尾隨到便利超商，待林男到提款機提款後上前盤查，當場人贓俱獲，隨後帶回返回飯店搜索，起獲相關證物。

林男自取綽號「台版浩南」，供稱近月來遍跡北台灣提領詐騙贓款，被害人多達16人，不法得利約240萬元，為躲避警方查緝，專挑星級飯店投宿。

偵訊後，警方已以詐欺罪嫌將林男2人移送新竹地檢偵辦，新竹地院裁定羈押。板橋分局偵察隊長林子翔呼籲，提款機沒有取消分期付款功能，民眾不要輕易相信；另外也希望商旅及大飯店櫃台人員，若是發現住宿客人明顯可疑，可迅速向轄區警方報案。

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(中時 )