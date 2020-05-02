新竹市近日最神祕的人「莊老二」今天被警方傳訊到案，涉嫌人坦承是其所為，但他其實是「莊老一」，大家看錯了。（新竹市警一分局提供／陳育賢新竹傳真）

近日在臉書社群最夯的大新竹問題，「誰是莊老二」？2日上午揭曉，就是「莊姓男子」！這兩天臉書不斷有網友PO上在竹市各角落拍到的「莊老二」塗鴉，網友紛紛訊問，到底誰是「莊老二」啊？警方今天循線傳訊這名涉嫌塗鴉的莊姓男子，他表示，「只是無聊」。

近日，多個網路社群瘋傳以「新竹市最神祕的人」為標題，並都署名「莊老二」之塗鴉圖片，地點遍及新竹市區涵洞、地下道牆面及公廁等多項公共設施，因遭塗鴉的設備、設施皆為新竹市政府資產，且該行為已引起軒然大波，為避免模仿效應及維護市容，新竹市警察局遂立即成立專案小組，立即清查並統整出全市遭塗鴉地點，展開地毯式調查。

經新竹市警一分局專案小組過濾多支監視器交叉比對後，立即鎖定涉嫌的20多歲莊姓男子到案說明。

莊嫌到案後坦承該字樣「莊老二」的塗鴉即是他所為，並稱於今年3到4月間分別前往舊社橋下、南寮直銷中心旁、清大客運旁公廁、光復路2段某建物、花園街地下道、東大路地下道及站前廣場等處塗鴉噴漆。

此事一時之間造成網友瘋傳詢問這神祕人物到底是誰啊？噴漆者是否跟「莊老二」有仇啊？「莊老二出來面對啊」。不少網友甚至捉弄自己的莊姓友人，紛在留言處標示自己的莊姓友人名字，也有網友打趣說，「這一定是莊老大的弟弟」、「莊老三的哥哥啦」…，「莊老二」也成為這幾天風城最紅火的神祕客。

莊男向警方表示，噴寫「莊老二」沒有特別的意思，只是無聊好玩，而且他其實噴的是「莊老一」，是他自己的外號，只是大家把「一」錯看成「二」。警方今天調查後並將莊嫌依違反社會秩序維護法送辦。

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(中時 )