順風耳鼻喉科診所副院長周郁文（左）看診相當細心，發現案396嗅覺異常，並苦口婆心勸說採檢，追出敦睦艦隊首例確診個案。（示意畫面／王文吉台中傳真）

台中市衛生局長曾梓展（左二）還原案396的就診時間序。（王文吉攝）

50歲周郁文從業24年，她看診時察覺健保卡無出國史的患者嗅覺異常，轉介醫院採檢後確診，成為軍艦疫情「吹哨者」。（王文吉攝）

軍艦疫情「吹哨者」周郁文醫師解除隔離，地方人士也送來「護國神醫、醫人醫國、抗疫英雄」祝賀花籃

軍艦疫情「吹哨者」周郁文醫師居家隔離期滿，地方人士也送來「護國神醫、醫人醫國、抗疫英雄」祝賀花籃。（王文吉攝）

台中市順風耳鼻喉科診所副院長周郁文發現敦睦艦隊官兵嗅覺異常，轉介醫院採檢後確診，成為軍艦疫情「吹哨者」。周郁文居家隔離期滿，台中市衛生局曾梓展2日致贈感謝狀，地方人士也送來「護國神醫、醫人醫國、抗疫英雄」祝賀花籃，肯定診所對防疫的貢獻。

案396為敦睦艦隊官兵，家住台中清水，4月15日先至順風耳鼻喉科診所由院長李俊昌看診，當時健保卡並無註記出國紀錄，個案因軍事任務，也不敢提起。個案返家後病況沒好轉，2天後再度回來看診，副院長周郁文發現個案嗅覺異常，立即轉診並通報醫院採檢確診。

曾梓展表示，個案採檢時醫院有警覺，防疫人員也覺得很奇怪「沒有旅遊史，相關症狀卻高度疑似陽性」，立即通報中區疾管署，並加速檢驗檢體，在確認陽性之後，隨即通報國防部，馬上召回所有軍士官兵集中隔離。

周郁文表示，案396就診時自述已從帛琉回台已經1個多月了，當地是零確診，健保卡也查無出國紀錄，個案覺得沒必要採檢。自己從個案跟媽媽互動發現，有些事不方便明說，苦口婆心勸說個案「採檢一下，我幫你安排不會很難的，假設是陰性，媽媽跟我們都會很開心」。

周郁文說，案396對診所很信任，隔2天回診就決定採檢；他是非常好的軍職人員，心裡有苦衷，有很多事情不能說，不該說的一句都沒有說，可以理解個案心理交戰，肯定及感謝他的勇氣，這是很不容易的事。

50歲周郁文從業24年，媒體問到「被稱為艦隊疫情吹哨者」會不會壓力很大？她說，守門員壓力當然很大，但該做的事也是要勇敢面對，患者來找我們就是對我們信任，盡可能幫助他。確診者及接觸者把自己關在家裡，也是怕將病毒散播給別人，這些人都值得尊敬。

周郁文也說，隔離14天，是生活很大的轉變，也體悟很深，她套用陳時中部長的話「生病的人是沒罪的，但他們承受巨大身心壓力，大家都是在同一艘船上，要不分彼此共度難關。」

談到員工自主健康管理受到異樣眼光，周郁文心疼表示，員工無法上班沒收入，就鼓勵製作包包補貼家用，但有鄰居說「會汙染不敢用」，想到都會掉眼淚；診所發生這麼大的事，員工還願意回來上班，覺得很感動，「如果我們沒在第一時間守住，清水區會發生更大的問題」。

(中時 )