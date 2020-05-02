兆紳管理顧問董事長劉兆生認為，選舉時的合作不代表選後董事會的合作，對於林朝榮一派而言，若能以8％取得關鍵的一席，將是最有利的局面。寶佳若能一併取得吳珅篁與林朝榮的過半持股，再與大華林家協議共治，否則就算從吳珅篁換成寶佳，未來的三年董事會的運作與公司治理恐怕仍舊跟過去三年一樣

2019年初大華建設大股東吳珅篁雖曾對外宣布，預備召開臨時股東會搶下經營權，最終未盡如意。

兆紳管理顧問董事長劉兆生分析過往市場派持股高於公司派卻無法拿下經營權多有類舉，因市場派多組人馬，各有各盤算而無法畢其功於一役，大華建設恐怕為類似情況。

擅長經營權攻防的兆紳管理顧問董事長劉兆生表示，依照《公司法》相關程序，有一些做法可發動股東臨時會，包括由獨立董事召集、持股一年以上3%少數股東召集、持股3個月的過半股東召集。

兆紳管理顧問董事長劉兆生。（圖／李蕙璇攝）

劉兆生表示，2019年虹冠電市場派即以集合持股3個月百餘位股東團購方式的過半股東召集，成功拿下經營權。

再來看大華建設一案，雖然當時吳珅篁加計林朝榮實際持股已達50％，惟最快的發動權獨立董事詹宗仁，研判應為林朝榮一派，最終是否無法達成協議外界不得而知。

劉兆生表示在2016年8月3日曾協助駿熠電子公司派，以30％持股擊敗市場派54％發動改選，而守住經營權。他認為股東會的公司派或發動改選者，擁有主場優勢是不變的事實，只是市場上總是有一種迷失，認為過半持股一定拿下經營權。實務上，真的是如此嗎？（待續）

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(中時電子報)