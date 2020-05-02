寶佳相中大華建設消息傳出，一旦入主可望為寶佳第三家的營建股上市公司。而大華建設預計6月23日股東會全面改選董事會，7席董事席次選舉結果將牽動經營權落入哪一家。曾擔任大華建設發言人的劉兆生分析，從董事提名人選可窺出寶佳集團已有所掌握。

寶佳機構少東林家宏，近幾年介入上市公司經營權有永大機電、東元、永豐金、台新金等，近期有意入主大華建設。目前大華建設股本27億元，資產近52億元，年營收近1億元，股價15～17元。

根據《工商時報》報導，據悉大華建設大股東「殯葬大亨」萬安生命科技集團總裁吳珅篁和林朝榮，早已有意將所持股權，全部脫手獲利了結。

大華建設預計今年6月23日召開股東常會全面改選，將改選4席一般董事與3席獨立董事，合計7席。據了解，公司派林家實際持股約35％、市場派吳珅篁、林朝榮實際持股各約42％、8％。

兆紳管理顧問董事長劉兆生。（圖／李蕙璇攝）

兆紳管理顧問董事長劉兆生，主導過數十場經營權戰役。他分析，依照大華建設公告來看，林朝榮一派共提名「榮志投資代表人」林朝榮、林承祺、連煥章、李縉穎4席董事與詹宗仁、楊炎杰、沈世宏3席獨董。

吳珅篁一派雖提名陳育駿、王英全、顏明宏、鄭斯聰4席董事，以及陳重佑、王慕凡、黃智楨3席獨董，只是不見泰有投資與長昇國際的身影。

加上趕在本次改選停止過戶日4/25前，泰有投資因為10％以上大股東身份，持股異動須申報與公告，大華建設代公告泰有投資持股由14.66％出脫6137張而改為12.39％。

可見4/20大華建設當日成交量爆出3640張其來有自。若再加計提名名單的身影，似乎吳珅篁一派提名的7席，實際則為財力雄厚的寶佳集團掌握。（待續）

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(中時電子報)