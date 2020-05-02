台北市林森錢櫃KTV日前一把大火，造成6死多人受傷，人為疏失所致的慘痛教訓，讓立法院國民黨團上周迅速提出修法；目前的修法方向主要聚焦《消防法》，若要強化第一線的安檢，法制上必須更完備、廣泛，儘速通過《消防設備人員法》專法，是朝野黨團應嚴肅面對的議題。

國民黨立委蔣萬安、萬美玲和洪孟楷等人認為現行罰則對業者毫無嚇阻效果，因此提出《消防法》修正草案，消防設備嚴重違規者得逕行開罰；最高罰鍰從3萬元提高到50萬元，致人於死的最低刑責則也從1年提高到3年。

萬美玲檢視《消防法》相關規定後發現，現行的法規讓業者在被稽查到消防安全設備有違規情形時，不論情節重大與否，主管機關皆必須先通知管理人限期改善，無法立即開罰，這恐怕是錢櫃業者敢長期關閉消防警報器的主因之一，且現行相關罰則，最高僅可處3萬元以下罰鍰，根本無嚇阻之效。

為此萬美玲提案修正《消防法》，將罰鍰提高至50萬元，並明定業者如有嚴重違反消防安全設備規定時，主管機關除得要求限期改善外，亦可直接處以罰鍰，且經處罰鍰後仍不改善者，得連續處罰，並得予以30日以下的停業之處分，希望藉此修法讓業者不敢再有僥倖的心態，讓憾事可以不再重演。

洪孟楷則是針對業者未依規定設置、維護消防安全設備並「維持正常運作」，主張提高《消防法》刑責，致人於死者處3年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬以上700萬元以下罰金；致重傷者處1年以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上500萬元以下罰鍰；毀損消防安全設備者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科3萬元以上60萬元以下罰金。

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(中時電子報)