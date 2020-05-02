台北市錢櫃KTV林森店爆重大公安意外，一場大火釀六死慘劇，引發社會檢討現行的消防安全檢查制度。然而，關於消防安全設備檢查，不只《消防法》應該修正，更應該比照《建築師法》和《技師法》等法案，設立《消防設備人員法》專法。建立消防設備人員完整的執業、業務、責任和懲處等規範，才能強化消防安全設備的規劃、設置、檢查及保修維護等業務管理，提高火災預防的效益。

目前有關各地場所的消防安全設備檢修，主要由消防設備師或消防設備士負責，該檢修結果會報請當地消防機關備查；若消防機關覺得有必要加強檢查，才會派員進行複查。因此，除了消防員負責安檢責任，消防設備師或消防設備士更是肩負第一線的安檢重責。

據業界人士指出，消防設備師和消防設備士很多都是受聘於消防器材商，且市場被少數器材商壟斷，法規不完備下，導致消防安全設備的設計、監造、裝置及檢修等事務，可能都一手掌控在同一家器材商，不只有「球員兼裁判」之嫌，也讓消防安全的檢修信度畫上問號。

該人士也指出，目前針對消防設備師和消防設備士也沒有如《建築師法》等專法，設立懲戒處分等制度，對於檢修消防安全設備或為消防安全設備，提出不實檢修報告者，依《消防法》最多就是一年以下的停止執行業務或停業等處分，並無法撤銷或廢止相關證照。該人士點出，《消防設備人員法》多年來一直無法通過的原因之一，是有部分不肖消防設備師士想逃避懲戒制度，維持現行低度的管制狀態。

錢櫃KTV大火導致6人不幸罹難，探究過程是極為嚴重的人為疏失，錢櫃董事長練台生和台北市長柯文哲都必須給社會交代外，國會朝野政黨在法規面也必須同步進行「亡羊補牢」，每一場災難對台灣社會都是痛心的教訓，行政部門和民意代表不可迴避檢討責任，更應積極做出改變。

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(中時電子報)