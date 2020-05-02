殺警嫌犯因罹患精神疾病而被判無罪，引起全國嘩然，受害家屬更無法接受，連總統行政院長也出聲，支持檢方上訴。作家苦苓得知一審結果，爆氣說他「看不下去」。他質疑，精神病從此可以領到法院認證的「殺人執照」是嗎？

苦苓在臉書上表示，精神病犯罪不可以判刑？既然是法律，他沒話說！但他要問的是：那要把這個精神病怎麼辦呢？五年強制醫療如果治不好，是不是就要放他出來趴趴走、他又可能殺人，然後又因為精神病被判無罪呢？

他嘆問，所以精神病可以領到法院認證的「殺人執照」是嗎？以後要殺人的就先裝瘋賣傻、多去看幾次精神科、殺人的時候鬼吼亂叫⋯自然有機會被判無罪的，安啦！

苦苓最後說，這樣「恐怖」的社會，他完全沒辦法接受。對此網友紛紛留言表示， 「司法正義卻無法保護善良的百姓，沒法接受」、「應該坐牢並接受醫療 而不是無罪釋放,但是自費醫療費用」、「不能接受+1…這種判決讓人很難不說髒話」、「立法院不修法永遠沒辦法改變現狀」、「全台灣都生氣了。」、「原來法律不能保護正常人！天啊…」、「精神診斷書=殺人執照該修法了…」。

(中時電子報)