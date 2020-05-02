1838年林則徐實施禁菸運動，沒想引發英國人不滿，由於貿易摩擦，最終引發鴉片戰爭，香港也因此被割讓，現今香港民眾又是如何解讀這段歷史呢？前國民黨副祕書長蔡正元昨(1)日，在臉書貼出香港教課書截圖，內容讓他傻眼直呼「香港該是到了，去殖民化的時候了」。

蔡正元在臉書PO出香港教課書截圖，內容是讓學生評鑑歷史人物，對象是主張禁菸的林則徐，資料根據史景遷的《追尋現代中國》，寫到「鴉片貿易是英國對華貿易的重要一環，也是英國扭轉貿易逆差的重要途徑，若一旦禁絕，將嚴重損害英國的利益」，更指他不明白當時英國貿易狀況，形容輕率嚴禁鴉片的行為非常不明智。

蔡正元無奈地寫下「香蕉皮膚是黃色的，香蕉內心是白色的，鳳梨皮膚是黃色的，鳳梨內心是黃色的」，在1840年鴉片戰爭後，香港成為英國的殖民地、租界，其中有人成為現代化的助力，鳳梨仍然是鳳梨，但有些人則是從鳳梨已異化為香蕉，「香港就有不少香蕉，盤據在香港教育界，1997後從未經去殖民化洗禮，還是扮演英國皇民的角色」。

蔡正元表示，從1997至今已過23年，「香港歷史教科書還是一如，殖民時代在掩飾英國戰爭罪行」。有香港學生透露，這確實是他們中三中國歷史課本的內容，不過這些資料，有些是教導用不同視角看事情，而他們大多不會去理會，但大多數網友認為「教育的滲透力太大了，潛移默化很可怕」。

(中時電子報)