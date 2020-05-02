新冠肺炎疫情重創全球經濟，大陸首季GDP衰退6.8%，史上首見負成長，歐美同樣慘兮兮負4%~6%之間，而南韓則為負1.4%，新加坡、香港尚未公布，但數字不會太好，台灣逆勢成長1.54%。財信傳媒董事長謝金河認為，台灣經濟成長率繼去年居亞洲四小龍之首後，今年仍然最有機會繼續領先！

謝金河在臉書發文指出，美國首季經濟成長率是負4.8%，終結了金融海嘯以來的10年經濟擴張，很多經濟專家認為第二季會更慘，前聯準會主席柏南克說是負30%；歐元區第一季的成績單為負3.8%，法國單獨公布是負5.8%，「應該在大家意料之中」。

他表示，最早公布首季成績單的是中國，去年四個季度分別為6.4、6.2、6.0及6.0，今年第一季是負6.8%，是中國從90年代以來最差的經濟成績單。中國最壞的數字在1、2月，3月已經有改善，跟新冠肺炎疫情趨緩有關。「3月16日，全球確診病例及死亡人數首度超過中國，這一天，美國道瓊工業指數大跌2997.1，創下一天數度熔斷的紀錄。」

謝金河分析，中國首季GDP若具有指標意義，那第二季會有較大改善機會；歐美最慘並不是第一季，而是在4月，但若5月疫情緩和，生產線重新啟動，第二季應該不會像柏南克說的那麼慘。

至於亞洲國家，謝金河指出，南韓公布第一季GDP是負1.4%，新加坡、香港尚未公布，但數字不會太好；台灣置身在病毒肆虐全球的情勢下，也很難單獨好成績，主計處今天公布首季成長率預估值是1.54%，主計處估全年1.53%，台經院是1.58%，比較接近他心中的目標值。

「台經院長張建一曾說台灣的經濟成長率沒有那麼悲觀，是因為台灣有一個護國神山台積電，這個觀點非常有創意。」謝金河提到，去年初，國際預測機構都說台灣的經濟成長率在四小龍敬陪末座，只有他說台灣會領先群雄，最後的結果是他猜對了，這次他預言，「今年台灣仍然最有機會領先！」

(中時電子報)