分享國際網紅廣告,總統:台灣本土零確診不是偶然。摘自總統臉書

網紅阿滴等人日前發起募資刊登在紐時希望讓全世界看到台灣全版廣告,團隊把剩餘募款,邀請國際網紅Nas Daily製作短片分享台灣對抗武漢肺炎疫情付出的努力。蔡英文總統今也在臉書分享這個短片表示,「我們連續幾天的零確診,本土案例零新增的成果不是偶然,而是來自台灣每一個人的努力」。

先前阿滴等人發起的這起募款,8小時內就募得1000萬。這次Nas Daily製作短片中,強調「即便台灣可能沒有被承認是一個國家,但台灣仍是國際社會的一員。這就是為什麼台灣願意去嘗試幫助世界各國」,也用了一段蔡總統在總統府的錄影表示,「台灣是一個自由、民主、開放,讓人驚艷的地方」。

蔡英文今也在臉書分享Nas Daily的短片,並點出,影片中出現不少熟悉面孔;其實這些面孔包括不少網紅,還包括蔡總統自己。

總統在臉書指出,「This is the story of TAIWAN.」很高興再次看到 Nas Daily的短片提到了台灣,謝謝紐時募資的 #team26980 持續的向世界發聲。

總統說,在阿滴和許多台灣朋友一起參與下,告訴全世界台灣努力抗疫的故事。

總統強調,「我們連續幾天的零確診,本土案例零新增的成果不是偶然,而是來自台灣每一個人的努力。」

總統表示,週末假日,請大家動動手指,「把我們共同創造的故事,分享給你的外國朋友知道。」

(中時 )