桃園警察分局大樹派出所警員蘇建瑜1日執行勤務時，發現介壽路上有許多千元大鈔飛散，為避免造成交通事故，立即停車處置，沒多久1名越籍外配趕來，成功讓飛鈔物歸原主。

阮性外配出門時忘了將皮包拉鍊拉上，1萬元鈔票四散在馬路上，所幸被員警撿回。（圖／翻攝照片）

蘇建瑜原本以為是玩具假鈔，仔細清點後發現有1萬真鈔，該外配說，原本要去購物，沒注意皮包拉鍊沒拉上，鈔票飛掉都不知道，到了店家才發現錢沒了，急著沿路往回找，幸好遇到熱心的員警幫忙把錢撿回來了經清點確認無誤，員警將現鈔交還並叮嚀要多注意財物安全，阮姓外配再三向員警道謝後才離去。

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(中時電子報)