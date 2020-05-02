蘆竹一名吳姓慣竊缺錢花用，竟把腦筋動到神明身上，以木棍得手600元香火錢後逃逸，經過警方監視器影樣比對後鎖定，而吳嫌日前才因刑案遭逮捕，全案已依竊盜罪嫌將吳男移送地檢署。

51歲的吳姓慣竊27日晚間缺錢花用，深夜10點多時騎腳踏車到街上徘徊，到了新興街70巷旁的蘆竹水埤頭福德嗣時，見四周無人，嘗試開門鎖偷取廟方信徒供奉香火錢，然而開鎖不成，接著又到路旁找長木棍，用木棍勾取廟內香火錢，總共得手600元後騎車逃逸。

廟方原本因損失不大不願報案發現，但期間蘆竹區區長蔡志揚與蘆竹分局分局長黃益三輾轉從里民間得知此事，遂鼓勵廟方報案。

大竹派出所接獲廟方報案後也展開調查，經調閱監視器後取得吳嫌偷竊影像，再針對轄內治安顧慮人口進行分析調查後鎖定吳姓竊賊。恰巧，吳嫌才因另起刑案而遭中壢分局拘捕，全案依竊盜罪嫌將吳嫌移送桃園地檢署偵辦。

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(中時 )