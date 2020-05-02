51假期第二天，加上近日零確診，警方預期民眾蜂擁而至各景點遊玩，重演清明連續假期各大觀光景點出現人潮滿爆，形成防疫破口，淡水分局配合淡水區公所於連假期間執行各項防疫措施，除防疫宣導外並視實際狀況實施人車分流措施。

淡水區公所日前召開協調會，對淡水地區老街商圈、金色水岸、漁人碼頭等處，擬定宣導及人車分流，並視各景點實際狀況，由公所啟動相關措施因應，配合執行進行交通疏導、管制，執行分流措施並協助宣導；以確保與他人保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上之社交距離，或正確配戴口罩，倘遇有人、車流量較大情形，即報路況中心、並發布CMS、ipolice及訊息推播警廣，提醒民眾變更行程。

淡水分局提醒民眾，假日防疫人潮分流及配戴口罩並保持社交距離，在人潮及車潮管制期間，若違反相關規定者，將依傳染病防治法第70條處新台幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，以及發展觀光條例第64條規定，對人員罰款新台幣5千以上，最高可達10萬元罰款，並依道路交通管理處罰條例第33條，對車輛駕駛人罰鍰新台幣3千至6千的罰鍰。

淡水分局呼籲，民眾在疫情期間仍儘量避免前往人潮聚集地區，並於出遊前查詢各地區人潮概況，若有前往人潮及車潮管制地點，務必遵守相關防疫管制措施，另在公共空間配合佩戴口罩，保持適當社交距離，維護個人及大眾安全。

(中時 )