烏克蘭一名6歲女童雪維列娃（Milena Sheveleva）日前跟堂哥外出散步，途中兩人吵了起來，堂哥竟將她一人丟在森林中獨自返家。直到晚間女童仍未到家，家人驚覺事情不妙才向警方報案。當地警方隨即漏夜尋找失蹤的女童，但因該地區入夜後氣溫低下，當女童終於被人發現時，已不幸變成一具凍僵的屍體。

根據《太陽報》報導，6歲的雪維列娃住在烏克蘭西部城市索斯尼夫卡（Sosnivka），失蹤前曾與堂哥一起到森林中散步，2人卻在途中吵架，雪維列娃還搞丟了眼鏡。而堂哥一氣之下便丟下她快步離去，到家後才發現雪維列娃還沒回家急忙報警。

當地警方出動約千名警力、警犬、直升機等，整夜不停的尋找女童蹤跡，直到次日清晨才在一處池塘邊發現面部朝下、雙手環胸全身遭雨水淋濕，顯然已凍死的雪維列娃。

義警波諾瑪連科（Sergey Ponomarenko）表示，警方徹夜尋找女童，可惜仍為時已晚。初步推測她在和堂哥分開後，不小心走錯方向、離家愈來愈遠。當地晚上還曾下起傾盆大雨和颳大風使溫度降至冰點以下，而女童獨自1人走了將近8公里的路，應該是筋疲力盡，失去了知覺後倒地遭活活凍死。而檢方表示，雪維列娃身上並沒有暴力痕跡，初步確定死亡原因為體溫過低。

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(中時電子報)