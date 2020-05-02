台灣防疫成效出眾，近期接連獲得外媒關注。其中紐約時報社論中，盤點當前遭疫情衝擊下，帶領國家成功抗疫的領袖，包括紐西蘭、韓國、德國、希臘與冰島等國在疫情下顯得格外幹練且可靠，而蔡英文總統也榜上有名。

社論指出，或許對何謂真正的領導人下定義有所困難，但在危機中並不難。正當大流行散播恐慌、疾病以及死亡之際，全球各地的國家領導人皆面臨嚴峻的考驗，有些不堪一擊、有時憋悶，但也有領導人在此時挺身而出，展現了決心、勇氣、同理心、對科學的尊重以及民主，因此減緩了疫情對人們的衝擊。

社論首先提到了39歲的紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在3月21日時，紐西蘭僅有52起確診病例，當時她立刻告知紐國公民政府防疫措施以及回應，直接對人民告知封城措施，並稱「這些決定將會帶給紐國人民極大的限制，但這是我們最好的機會減緩病毒以及挽救性命」，並稱「對抗新冠病毒，我們必須堅強、善良以及團結」。

其他國家中，包括亞洲的南韓與台灣、歐洲的德國、希臘以及冰島，都展現了迅速果斷的行動，幫助減緩疫情衝擊並團結國家人民；這些國家中，少數女性領導人更展現極佳的效率。

除了阿爾登之外，德國總理梅克爾（Angela Merkel）提早冷靜地行動，先向德國人民警告他們可能會新冠病毒的犧牲品，並呼籲盡快接受檢測。而台灣的蔡英文總統在新危機剛出現徵兆時，將病毒擴散迅速控制，讓她得以向美國與歐盟發送上百萬份口罩。而冰島總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）也領導政府提供國民免費檢測，迅速組織追蹤系統。

社論最後指出，這些領導人的性格不僅超越了政治與經濟，並且以科學為依據，並展現了關懷，這也可能是讓這些從驚嚇、不安的受難人民給予安穩。

(中時電子報)