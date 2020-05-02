MLB The Show Players League Playoffs on FS1

MLB官辦電玩大賽進入季後賽了，30位參賽者剩下8人。光芒投手史奈爾(Blake Snell)果然功力精湛，他以第一種子晉級，首輪以2連勝橫掃第8種子道奇隊勒克斯(Gavin Lux)。

其實一般人本來就打不贏史奈爾，他平日就有在實況遊玩決勝時刻(Call of Duty)、要塞英雄(Fortnite)等電玩，這種對戰他是駕輕就熟。勒克斯平日也會跟史奈爾一起玩，他的道奇隊陣容確實也比較強，兩人「例行賽」對決還打到延長賽。

此外晉級的還有第2種子遊騎兵賈羅(Joey Gallo)、第7種子小熊隊哈普(Ian Happ)，第3種子藍鳥隊畢薛特(Bo Bichette)、第6種子白襪隊吉歐利托(Lucas Giolito)。第4種子大都會麥尼爾(Jeff McNeil)已經淘汰了第5種子金鶯隊小史密斯(Dwight Smith Jr)。

電玩遊戲也真實模擬實際的季後賽(場次、局數都可設定)，晉級之後全隊電腦球員都跑到投手丘上慶祝，增添勝利的氣氛。

(中時電子報)