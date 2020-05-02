沈嶸發文道歉。（圖／翻攝自沈嶸臉書）

北韓領導人金正恩先前神隱20日，全球瘋傳他身體出狀況，「神明代言人」沈嶸還通靈直說：「金正恩應該氣數已盡了！」沒想到今(2日)完全翻盤，金正恩出席活動照片曝光，稍早沈嶸為此發文道歉，低調表示會虛心自我檢討。

沈嶸先前分享對金正恩近況的通靈結果，寫下：「金正恩應該氣數已盡了！（查無生命能量）福份用盡！因果現前。」沒想到北韓官媒今公布一張金正恩參加五一勞動節活動的照片，粉碎外界狂傳他身體微恙，甚至已過世的謠言，而對此，才表明認為金正恩辭世的沈嶸，今午開腔回應了。

沈嶸說，目前還是讀不到金正恩的生命能量，自己看到照片也持續尖叫中，「我超驚訝的！怎麼會反覆確認已有死亡能量的人還能趴趴走去剪綵呢？這太怪了吧！我覺得這北韓鐵幕國家實在是太令人莫測高深了吧！」

對於金正恩近況，沈嶸仍堅持還是測得到死亡能量，「但是若金小胖真的活蹦亂跳的活著……我只能說……人活著沒事就好沒事就好啊……（哈哈苦笑中）」，最後強調會檢討再檢討。

(中時電子報)