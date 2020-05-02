北市新生園區靠近吉林路的廣場，水石榕綻放流蘇般的花瓣。。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北玫瑰展甫落幕，新生公園夏日花之盛宴悄巧上演，靠近吉林路口廣場栽植許多水石榕，流蘇般的花瓣隨風擺動，仿若跳著一支支圓舞曲，就像夏日穿著白色舞裙芭蕾舞者，曼妙的姿態吸引許多民眾特地前來捕捉它的丰采。

水石榕在夏季初開花結果，花朵及果實垂掛在枝椏上，別名水柳樹。花朵濃密，花朵瓣片前端會裂成絲狀是它獨有的特色，開花時朵朵花瓣就像風鈴，當花瓣撕裂成流蘇狀，彷彿舞動的裙襬，別有一番風情。

水石榕花期在5月至6月，屬招蜂引蝶及誘鳥常見樹種，盛夏提供雀鳥良好棲息地、清香的花朵則吸引蜜蜂採蜜，來新生公園，當然也不能錯過台北玫瑰園，園內古典玫瑰園區栽植四季開花的茶玫瑰，並帶有淡淡茶香及色彩柔美的特點。

北市公園處圓山公園管理所表示，水石榕為杜英科喬木，十分具有觀賞價值，因為花期長，水石榕樹喜高溫多濕的環境，在台灣常作為園林造景或栽種在池塘低濕地的美化樹種。

公園處指出，新生公園內綻放的水石榕樹，每年夏季吸引非常多鳥類及蜜蜂駐足在枝頭上，鳥語、花香及蟲鳴，讓水石榕樹充滿盎然的生機，民眾能享有聽覺、嗅覺及視覺的多重體驗。

另外，花海區和玫瑰園全年百花齊開，花期一波接一波，現在花都開好了，就等著您前往欣賞。

(中時 )