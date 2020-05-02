三義鄉渡假村業者復育螢火蟲有成，今年賞螢面積擴大，螢火蟲數量也增加2成左右，卻碰上新冠肺炎爆發，遊客入園數嚴重下跌，但逢勞動節連續假期，加上連日0確診，遊客數提振3到4成，園區並持續落實清潔消毒、體溫把關等防疫措施，維護遊客健康安全。

三義鄉西湖渡假村為賞螢、賞桐首選，業者在園區內的忘憂谷成功復育螢火蟲，並種植銅錢草，透過單眼鏡頭，可捕捉銅錢草在微光反射下透出的藍光，加上繁星點點的螢火蟲，交織成「三義藍眼淚」絕美畫面，吸引攝影好手朝聖。

西湖渡假村並在賞螢生態區周圍，架設對螢火蟲友善的590nm生態路燈，西湖渡假村企劃暨遊憩部副總經理吳國呈說明，590nm波長路燈，在螢火蟲世界為全黑，有助於螢火蟲復育工作，再加上妥善管制，讓螢火蟲活動範圍逐年擴大，今年擴及至園區飯店前方，希望未來能擴大到飯店兩側，讓遊客欣賞螢火蟲美景。

今年花況與螢火蟲狀況皆優於去年，卻無奈受疫情影響，遊客數銳減。然，勞動節假期第1天，加上數日0確診，入園數提振4成，連假首日累計近千人到園區遊玩，欣賞「三義藍眼淚」的絕美景象。西湖渡假村提醒，賞螢務必遵守「四不一沒有」規範：不喧嘩、不開燈、不踩草皮、不抓蟲、沒有廁所，維護螢火蟲活動環境。

(中時 )