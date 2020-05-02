蔡英文總統將於5月20日展開第二任任期，依照慣例，行政院長蘇貞昌近期將率領內閣總辭，傳出因應防疫，衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津等防疫相關部會首長將留任，內閣僅會小幅調整。對此，行政院長蘇貞昌今受訪表示，依照憲法慣例及對蔡總統的尊重，這一任期屆滿會率領閣員總辭，至於下階段組閣議題，現階段自己不宜發表意見。

民進黨2018年地方選舉慘敗，蘇貞昌臨危受命回鍋擔任行政院長，今年大選結束後，蘇內閣因應民意產生的新國會提出內閣總辭，獲蔡英文總統慰留續任，隨著5月20日蔡總統新任期將至，蘇內閣將罕見短時間內二度總辭。

據悉，蘇貞昌已獲蔡總統批示留任，520後續任閣揆，因應防疫期間，行政院仍以新冠肺炎防疫為優先，疫情舒緩後將面臨紓困及振興等重大挑戰，因此，蘇內閣閣員絕大多數可望留任，僅會有小幅度的調整，防疫相關部會首長則不會異動。

面對內閣改組議題，蘇貞昌今受訪強調，依據依據憲法的憲政慣例和我們對蔡總統的尊重，總統就要展開第二個任期，所以在這一任期屆滿前，他會率領閣員提出總辭。

至於下一個階段誰來組閣，那些閣員會留任或離開，蘇貞昌說，這時候他不宜發表任何意見。

(中時 )