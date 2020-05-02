新冠肺炎疫情肆虐全球， 前副總統呂秀蓮在臉書表示，2020年以來共軍武嚇台灣，頻率越來越高，態勢也越來越明顯；她更懷疑，「但，美國真的會為台灣打仗嗎？」520總統就職前，還盼朝野相忍為國，全民提升國防意識，更盼國防部「超前部署」，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。

呂還認為，根據已公布的資料，台灣向WHO發布的電郵內容是：「武漢至少通報7起非典型肺炎案例…. 病患標本仍在檢驗中，已隔離治療。」同天武漢衛健委發布「已發現27例病例，其中7例病情嚴重，均已隔離治療。」中國立將疫情通報給WHO。其實日期同天內容雷同，沒明言「人傳人」，只說「隔離治療」。「但美國故意舉台灣為例，故意刺激中國」。

此外，呂說，有「末日博士」之稱的美國教授Nouriel Roubini近日預言，新冠肺炎帶給全球災難，中國政府需要替罪羔羊，可能會在台灣、香港或越南製造事端，跟美國打一仗。「但，美國真的會為台灣打仗嗎？」

呂秀蓮在臉書指出，外交部宣布將捐贈一百萬片口罩給提出要求的新南向國家，包括新加坡。對此，新加坡總理夫人何晶在她的臉書只出現「Errrr」，引發各界揣測。隨後中方官媒「環球時報」在中共解放軍遼寧號航空母艦率6艘艦艇編隊自東海穿越宮古海峽進入太平洋。

呂秀蓮說，一時之間，這場庚子瘟疫透過網路口沫橫飛起來，海內外人士開始猜謎比賽。何晶女士的Errrr到底「欲語還休」些什麼？環球時報的「勿謂言之不預」到底預告些什麼？12月31日陳時中部長到底警告WHO些什麼？

呂指出，當初蘇貞昌院長宣布禁止口罩出口時，新加坡只有10例確診，但目前已有近三千例，口罩明顯不夠用，而且當時新加坡在台的兩條口罩生產線我方並未阻止其運回新加坡，即使新加坡有人誤會，身為總理夫人的何晶應該了解內情。

她認為，一個可能是，新加坡一直想在兩岸之間扮演和事佬角色，左右逢源是他們的老本事。目前他們很需要口罩，但又怕得罪習大大，因此：愛你（口罩）在心口難開！Errrr…

呂表示，中共官媒的「勿謂言之不預」，伴隨著遼寧號戰鬥群浩浩蕩蕩在台灣東部外海出巡，語意格外耐人尋味。武漢疫情已經讓全球近200國300萬人確診，並且百日不到已奪走22萬人以上的性命，儼然形成第三次世界大戰，但中國還有「閒情逸致」，三不五時出動人民解放軍的機艦在台灣周遭耀武揚威。習近平到底向誰？作什麼警告？

她認為，中國官媒用「勿謂言之不預」6個字，據悉在1962中印邊界戰爭，1967珍寶島事件與1978年中越戰爭之前均曾出現，表示「嚴重警告」的意思，果真證實。

(中時 )