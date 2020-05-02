台南市警方一日深夜聽聞春天酒店有小姐出入，前往查看發現業者未營業。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

五一連假期間，適逢台灣新冠肺炎案例連日零確診，傳出台南市特種行業在疫情稍歇時準備死灰復燃，大賺連假財，警方1日晚間再突擊多家酒店、舞廳，尚未查出有業者偷營運，有業者為省繳歌唱版權費，甚至已將歌唱機台拆下。

新冠肺炎疫情重創台灣特種行業，日前有女陪侍的店家都遭警方盯上，業者紛紛自行停業，這波疫情在台灣剛降溫，又適逢五一勞動節連假，傳出台南市特種行業蠢蠢欲動，警方連日前往突擊檢查，尚未發現違規營業的店家。

安平區警方1日晚間聽聞有女子進出轄區內一家酒店，立刻前往突擊，查到該女子是經紀公司的小姐，只是回到店內取回私人物品就離開，警方並逐層訪查包廂，確認包廂皆無客人才離開。

安平區警方隨即前往另一家舞廳查看，除了門口保全外，大門深鎖，屋內包廂一片漆黑，沒有營業跡象。

有業者在全民防疫意識與警方緊盯的壓力下，乾脆拆下包廂內的歌唱機台，省去繳交一筆歌唱版權費，司下苦嘆難經營。

警方表示，自中央宣布有女陪侍店家都暫停營業起，每天都要緊盯業者，報告轄區內的特種店家是否營業。

特種行業業者私下表示，小姐不到酒店、舞廳上班，私下會私接客前往KTV、音樂會館甚至路邊海產攤陪酒，不同的是，若與客人發生糾紛，以往在店內上班，業者會負責處理，現在就要自己處理，比較麻煩。

(中時 )