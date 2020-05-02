因新冠肺炎疫情嚴峻影響，全球各職業運動賽事分別延期或停辦！台中獨步全球舉辦中華職棒球賽與台灣企業女壘聯賽，獲得世界棒壘球總會(WBSC)專文報導，並引述市長盧秀燕對運動賽事的支持。運動局指出，在盧市長帶領下，台中疫情相對平穩接連順利舉辦棒壘球賽事，讓世界看見台中防疫措施及運動能量。

運動局長李昱叡說，世界棒壘球總會(WBSC)專文報導，提到盧市長全力支持運動賽事，職業賽能在台中順利開打，更反映台中防疫成果，藉此激勵正抵抗疫情的其它國家。盧市長還特別強調，盼透過舉辦「台灣企業女子壘球聯賽」，讓女性運動能夠綻放光彩，讓性別平權透過運動來實踐。

李昱叡指出，台中持續輔導各賽事主辦單位落實防疫措施與宣導，日前完成中華職棒開幕首戰及2020台灣企業女子壘球聯賽（TPWSL）開幕戰，獨步全球開打職業棒球聯盟及壘球賽事；此一創舉兩度受到世界棒壘球總會（WBSC)報導，獲國際組織認同。世界棒壘球總會（WBSC)相關報導，請查詢 https：／／bit.ly／2xW6Amp 及 https：／／bit.ly／35fnEzY 。

運動局強調，防疫期間賽事為閉門賽，不開放觀眾入場，球迷可透過電視及網路轉播觀賞，相關賽程可透過TPWSL企聯女壘臉書粉絲團(https：／／www.facebook.com／TPWSL／ )、YouTube頻道 (https：／／bit.ly／2VHafgC ) 和HOP Sports運動賽事直播網（https：／／www.facebook.com／hopsports／ ）觀賽，歡迎全球球迷爲選手加油。

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