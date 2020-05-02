迄昨（1）日台灣已連6天0確診、連19天無本土病例，新北市議員葉元之在臉書呼籲，因為疫情趨緩，建請新北市能逐漸解除管制公有場館，例如開放公有圖書館。葉元之說，大考馬上到了，許多家長反映考生沒地方準備考試；還有考生抗議，他們又不是去圖書館玩，若學校能繼續上課，為何圖書館不能開放。

葉元之表示，這段時間收到很多網友的訊息，例如劉姓網友就反映，「可以請新北市圖書館不要再繼續關下去了嗎？全國只有新北圖書館關門，把考生趕去台北市和咖啡廳唸書，對疫情不會比較安全，台北市確診人數比新北多更多。」

廖姓網友則說，「兒子今年高三，目前正加緊準備7月大學指考，因家中沒有好的讀書環境，所以兒子原本學校下課後，會到新北總圖繼續複習功課，圖書館關閉後兒子抗議說，若學校上課都能繼續，為何新北市圖書館不能在較嚴格控管下繼續開放，且他們又不是去玩樂，或許可以研究可行的變通方法，例如：人數管制，定時量體溫，部份區域不開放。」

還有另一位林姓網友也建議，「可不可以用彈性有限度的開放，取代全面性的封閉。比方像圖書館，可以一週開放2至3天或各區的圖書館集中1到2間對外開放，或人員數量進出的管制…沒圖書館，真的很不便，對於考生而言，圖書館的自修室真的很重要。」

葉元之呼籲市府重視家長及考生的心聲，他說，由上述訊息可以看的出來，圖書館對大家真的很重要，希望能夠開放。不過，葉元之也提醒，若能開放公有場館，大家還是要做好自我管理，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，讓疫情趕快過去。

(中時 )