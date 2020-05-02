五一勞動節連假好天氣，各個景點湧現人潮，新北市長侯友宜2日前往瑞芳熱門景點金瓜石勸濟堂、報時山及茶壺山時被問到交通部1968APP的功能時，他指雌，「光靠1968沒有辦法實際掌控人流」，因此新北市沒有依賴1968，惟派人員管制配合即時影像觀看，才能帶給民眾真正安全的旅遊品質。

有民眾抱怨1968APP傳出燈號與實際不符的情況，侯友宜表示，科技武器只是參考，新北市目前以「人潮儀表板」對在地157個地方進行即時監看、派遣人力駐點現場管制，以即時系統錄影，他指出，大部分車流量都在掌控之中，民眾也有配合管理單位的防疫措施，瑞芳的七個重大景點都在掌控當中，請民眾放心前往。

日前登山步道人潮爆滿，侯友宜指出，市府都有啟動人流控管措施，登山步道及停車場，只要超過50％，就會啟動管控，並擋住上山民眾「只出不進」，若人潮繼續攀升，將對景點進行封鎖，他強調，全面要求民眾保持社交距離、勤洗手、戴上口罩，希望可以讓大家安心出遊，同時也確保疫情不擴散。

侯友宜指出，老街人潮的確是有受到影響，但相信疫情穩定之後，一定會慢慢回來，請全民共體時艱，而新北市政府的官網也正式新增「人潮儀表板」，鎖定容易有人潮聚集的場域做為監控點，包括商圈、風景特定區、漁港和登山步道等，含括範圍更全面功能，鎖定全市易有人潮聚集場域進行監控，單日就顯示5萬5000人次的瀏覽量，他呼籲民眾可以在出遊前看人潮儀錶板的警示燈，若前往遊玩，也請配合管理單位的防疫措施。

(中時 )