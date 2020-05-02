台灣連續6天維持零確診，又適逢51連假期間，心情容易放鬆，平鎮一處酒店業者疑因趁此悄悄復工，但仍舊被警方查獲，目前警方已函報桃園市政府相關局處裁處。

平鎮區某商業大樓內一家酒店疑因配合51勞動連假，於2日凌晨悄悄開門營業。平鎮分局接獲線報後立即前往現場，當場告誡業者立刻停業，並將業者相關資料函報給經發局跟衛生局裁處。

據了解，該酒店平時大門深鎖，不是熟客無法輕易進入。當時員警先埋伏於逃生梯，見業者開門後立即上前表明身份，並在現場負責人同意下進入視察，果發現業者復工。警方進入後發現有5名男子分坐3間包廂，並有7名小姐正在坐檯陪酒，業者堅稱是私人招待所，並未對外營業。

平鎮分局宋屋派出所副所長曾偉龍指出，這已是該業者第二次復工，上一次復工是在上月15日，當時分局就已將該業者列為查緝重點，每日均有派員前往稽查，這次接獲線報後就以回馬槍方式前往突襲，果然再次查獲該酒店業者違規營業。

平鎮警方呼籲，業者應配合政府防疫措施，警方將持續稽查轄區內酒店、舞廳、視聽歌唱等行業，並呼籲業者不要心存僥倖，違者將依法最高裁處100萬元罰鍰。

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(中時 )