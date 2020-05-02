基隆姜子寮登山步道最頂端的觀景平台更有360度美景，可以看到基隆嶼，天氣好時，還可看到台北101。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

五一連假步入最後一天，基隆外木山海岸等處湧入不少人潮，基隆市政府於2日指出，基隆的山林不輸海岸，登山步道更是老少咸宜，其中七堵區的姜子寮山健行步道經過一番整修後，已煥然一新，有別於海邊景點，是探訪基隆的另一種選擇。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，她特別前往勘查步道現況，發現姜子寮山步道沿途乾淨，非常適合全家老少咸宜前來登山，她說，姜子寮山又稱三角架山、石硿大崙，屬於五分山群橫脈的高聳峰頭，位於基隆市境內，和新北市平溪、台北市、基隆市七堵的交界，步道從半山腰停車場的登山入口起算全長1670公尺，標高從443公尺爬升至729公尺，落差286公尺，也是台灣小百岳之一，風景秀麗，峰頂視野廣闊。

曾姿雯指出，市府整修姜子寮山健行步道，將原本只是芒草密布的登山小路，鋪設2400階登山枕木步道，煥然一新，兩旁也擺放椅子供民眾休息，她表示，現在疫情稍緩，大家可以出外接近大自然，步道最頂端的觀景平台更有360度美景，可以看到基隆嶼，天氣好時，還可看到台北101、新北市平溪等，結束步道行程後，還可走訪七堵南興市場周邊，享用在地美食。

市府表示，民眾開車前往可以停在登山入口的停車場，若搭大眾運輸工具，可搭乘基隆市公車402號於「草濫站」下車，再沿南七堵地下道步行泰安路，沿泰安瀑布指標方向的產業道路往上走，就可以抵達登山入口，歡迎民眾前往尋幽訪勝。

(中時 )