陸軍269旅高山頂營區16日傳出黃姓中尉排長輕生，家屬寫「千字文」上書蔡英文總統，控訴黃在軍中遭霸凌、恐嚇。對此，國民黨台北市議員羅智強點名前立委洪慈庸出來主持公道！但網友卻不解表示，洪都已經落選，請問要找她幹嘛，要找也是找國民黨不分區立委吳斯懷才對吧！

羅智強今在臉書發文表示，七年前，陸軍六軍團269旅發生了洪仲丘疑似遭霸凌致死事件，舉國沸騰，洪仲丘的姐姐洪慈庸跳上第一線又哭又怒，國讓國軍成為「霸凌者」的代名詞，而洪慈庸也成了抗布英雄，一舉當選了立法委員。而現有同樣的事情發生，卻不見洪慈庸出來主持公道，羅智強發起協尋洪慈庸運動，希望洪慈庸出來說說話。

對此，洪慈庸也在臉書發文反擊，稱羅智強看到軍中悲劇，竟然攻擊她來刷存在感。這種改不掉的政治手段，讓人很反胃。洪慈庸更表示，羅拿著悲劇來攻擊她，對這些案件和正在承受痛苦和壓力的家屬，一點幫助都沒有，更要羅智強不要消費亡者。

批踢踢網友也直言，洪慈庸已經落選了，請問要洪慈庸做什麼？為什麼不找國民黨軍系立委來做了解？「忘了你家的軍系立委吳斯懷嗎」、「笑死！羅智強是當54why死了喔」、「連落選的都要負責」、「去叫吳斯懷查啊，你們的軍系立委欸」、「質問落選者？羅輯有問題」、「消費死者，你又在那」、「1.洪慈庸已經不是現職立委；2.應該要問現任的吳斯懷；3.然後國民黨照慣例正常發揮，只要有壞事就跳出來博版面」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)