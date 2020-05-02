基隆八斗子的國立海科館依山傍海環境優美，園區內的生物豐富且生態維護良好，可以聽到各式各樣的鳥兒在園區內喧鬧不已，最近更出現難得一見的一對五色鳥，並且已經築巢，讓遊客備感驚豔，海科館呼籲民眾，如果偶然發現了它們的行蹤，千萬不要去打擾，不然受干擾就很容易棄巢飛走。

海科館表示，五色鳥因為身上有五種顏色的羽毛而得此名，他們有一個大頭，體型略顯肥胖，上嘴較下嘴長，嘴鬚發達，也因此還有一個別名叫做「森林中的花和尚」，海科館指出，這對五色鳥築巢的洞，以前就曾經住過一隻五色鳥，但後來沒有成功下蛋就飛走了，希望這對五色鳥會傳出好消息，為館區再添新生命。

由於人們清理環境時經常把枯木都一併處理掉，野外的枯木逐漸減少，使五色鳥可以築巢的地點也越來越少，長期下來，會造成五色鳥在求偶之後不容易找到可以築愛巢的地方，連帶的也就無法孕育下一代，對此海科館也特地將園區內的枯木盡量保留，使得五色鳥有築巢的機會。

擁有大量戶外生態資源的海科館，周邊六條步道一直是國人經常到訪的景點，在疫情期間，也特別推出兩人同行假日1600元 及平日1500元的特惠輕旅方案，不僅包含住宿一晚，還有海科館的全區門票和最近很夯的嘟嘟車體驗，海科館的幅員廣闊，腹地約有50公頃，園區不管是室內或是戶外空間，即使一次湧入大量遊客，也能輕鬆享有社交距離，歡迎大家到八斗子健康出遊。

(中時 )