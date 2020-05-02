一隻稀有糙齒海豚擱淺在桃園大園的岸際，在經過中華鯨豚協會協助下，送到基隆八斗子漁港救傷站治療。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

海巡署在桃園大園海邊發現一隻受傷的稀有糙齒海豚擱淺在岸際，在經過中華鯨豚協會協助下，送到基隆八斗子漁港救傷站治療，並經市府、鯨豚協會持續為牠確認傷勢。

產發處海洋及漁農發展科長蔡馥嚀表示，海豚都是保育類動物，這隻雄性糙齒海豚1日晚間送達八斗子漁港救傷站，這是救傷站第2次收容活體海豚，她指出，這隻糙齒海豚身長約2公尺，獸醫師檢驗發現傷口有2處，靠近胸鰭腹部的傷口，研判是遭達摩鯊攻擊，但傷口已癒合無明顯外露，另一處在尾端右側的突出傷口，可能是病變所導致，後續會以X光機掃描確認。

蔡馥嚀指出，這隻糙齒海豚體型明顯偏瘦，經悉心照料後，已穩定許多，心跳和呼吸也較為正常，也相對有活力許多。海洋委員會海洋保育署長黃向文也趕到現場，與基隆市府等單位一同為這隻糙齒海豚全面檢查，中華鯨豚協也號召志工排班照顧。

據台灣國家公園生物多樣性資料庫介紹，糙齒海豚屬於保育類等級，成體體長為2.1至2.6公尺，主要出沒於海水面溫度在攝氏25度以上的溫暖外海，除了綠島外，台灣仍未有海上目擊紀錄。

(中時 )