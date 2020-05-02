因應五一連假出遊人潮防疫，交通部高速公路局1968App新增人潮示警功能，但遭外界批評失真，台南市長黃偉哲昨再度向中央開炮，只要列入1968App警示點，要毀掉景點很快。行政院長蘇貞昌今上午受訪回應，地方首長有他的壓力可以理解，但中央與地方一起合作防疫，希望少一點罵、多一點合作跟體諒

1968App近期新增人潮示警功能，全台設有超過200個示警點，提醒民眾景點周邊人潮，避免前往人潮眾多處，不過，昨天連假首日，宜蘭抹茶山、新北金瓜石一早就湧入人潮，App卻顯示代表人流正常的綠色，遭質疑失真。

先前曾多次公開批評1968App警示不準的黃偉哲，昨視察柳營區尖山埤江南渡假看到園區空蕩蕩忍不住說，傷害已經造成，只要被納入1968App警示點，要摧毀一個景點很快。

對此，蘇貞昌今回應，任何電腦、資訊、軟體等，都是經由科技設計，過程必須不斷精進，1968APP人潮警示當初設計上或許有些失真，發覺哪個地方不夠精進，行政團隊也不斷調整，希望一步步做到最好。

蘇貞昌說，目前台灣連續6天0確診，19天沒有本土病例，民眾也悶了很久，希望要出來走走，透透氣，這是人性這也是應該，指揮中心也不是民眾通通宅在家，台灣是全世界極少還能正常生活、自由出入的國家，希望民眾持續發揮高貴的自我管理精神，做好防疫工作。

蘇貞昌提醒民眾，千萬不要一時興奮，或者想要測試1968APP是否失真，刻意到警示點確認實際情況，應該遵守指揮中心提供的指引，減少社會負擔也保護家人健康，1968APP準不準是給民眾參考，以便到場前做好各方面防疫作為。

(中時 )