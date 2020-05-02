麥可喬丹(Michael Jordan)非常富有，但即使發財了也沒改變他的個性。據他的經紀人佛克(David Falk)爆料，喬丹曾推掉了一次2小時、出場費高達1億美元(約台幣30億)的邀約！原因是喬丹不想去。

佛克在WFAN的廣播節目上說：「我3年前替喬丹拿到一筆1億美元的案子，他只須出場，秀出他的名字和長相，幫忙宣布某個交易案。但是他拒絕了，畢竟他有本錢想做什麼就做什麼，不想做什麼就不用做，我真是羨慕。他對於這類事情非常挑剔。」

富比世統計喬丹的財富達到21億美元(約台幣630億)，1億美元他確實是可以推掉的，但是經紀人就痛失一筆了。喬丹2010年出價2.75億美元買下每年賠錢的山貓(黃蜂)，後來球隊漲到13億美元。儘管被嘲笑不懂經營球隊，喬丹就是有辦法在各種地方賺到錢。至於那神秘的2小時1億美元邀約究竟是什麼大場面，就看哪一天喬丹願意自己說出來吧。

(中時電子報)