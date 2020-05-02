中央流行疫情指揮中心今表示，海外新冠肺炎疫情持續，為安全起見，自台灣時間5月4日0時起，自海外入境的所有民眾，登機前除了應填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，也須確認住處是否符合居家檢疫條件，若家有長者幼童慢性病患，一律都需入住防疫旅館。

指揮中心表示，返國民眾若同住者有65歲(含)以上長者、6歲(含)以下幼童、慢性疾病患者(如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等)，或無個人專用房間(含衛浴設備)者，入境後應入住防疫旅館；經查資料申報不實者，最高可罰15萬元。

全球已有186個國家、地區出現確診病例，且總確診數已達338萬人以上，顯示國際疫情仍嚴峻。指揮中心表示，符合上述條件的民眾返國後需直接入住防疫旅館，避免在自家居家檢疫期間發病，並不慎傳染給同住家人。防疫旅館可收住床數為6,933床，截至4月30日止，收住1,860人。

指揮中心呼籲民眾，居家檢疫期間應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節；如有發燒或咳嗽等不適症狀，不可自行外出就醫，應主動聯繫所在縣市衛生局或地方關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具，違反居家檢疫規定者，最高可罰100萬元。

(中時 )