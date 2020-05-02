中央流行疫情指揮中心今(2)日表示，疾病管制署與台大公衛學院林先和教授團隊(林教授為通訊作者)合作，利用台灣前100例COVID-19(武漢肺炎)確診病例及其密切接觸者的追蹤資料，分析密切接觸者在何種情境及時間點的接觸，被感染發病的風險最高，該研究指出確診者發病一週內病毒傳染力最高，此結論獲刊於《美國醫學會內科醫學期刊》，並於今日(美國時間5月1日)刊登。

指揮中心指出，該研究發現，被感染的接觸者跟指標個案接觸的時間大多落在指標個案發病後一週內，且以同住接觸者和家人親戚為主，顯示此病毒的傳播力可能是在剛發病時最高，一週後就開始下降。《美國醫學會內科醫學期刊》為全球影響力極高的醫學期刊，刊登內容會被世界各國注意，各國醫界人士也以在此雜誌發表為榮。台灣不只再次獲得肯定，研究結果也有助於世界各國防疫。

此外，綜合近期國外學者對新型冠狀病毒傳播力的數理模型推估和病毒檢驗研究，可以推論病人最具傳染力的區間，可能就是落在發病前兩天到發病後一週左右。由於發病早期常不易察覺症狀或及時介入，因此適時佩戴口罩，做好個人防護或維持必要的社交距離，仍屬防治策略中重要的一環。

指揮中心表示，根據這些研究發現，日後設計防治策略時，將可以更聚焦在發病前到發病早期的風險區間，並提供防疫政策更精準的調整參考，以有效利用公衛和醫療資源。

(中時 )