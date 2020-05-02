陸軍269旅黃姓中尉排長16日在營內自殺，且輕生動機疑似和霸凌有關，該旅自洪仲丘士官遭虐待致死後，最近7個月內發生3起官兵輕生事件。國民黨革實院長羅智強今天接續在臉書協尋立法院顧問洪慈庸與蔡英文總統，痛批洪慈庸消費弟弟之死登龍梯，當年頭綁國防布的蔡英文神隱，天天在臉書歡喜收割防疫成果，對於中尉之死一字未提。

羅智強抨擊洪慈庸，妳的弟弟死了，妳就一口咬定是霸凌，別人的弟弟、哥哥、兒子死了，就是「不知道實情為何？」只因為被蔡英文酬庸了一個立法院顧問的位置，妳不哭不怒就算了，也不要軟骨症上身吧？

他痛批，世上最可惡的就是雙重標準，而洪慈庸的雙重標準，是消費她弟弟之死為登龍梯、酬庸台的雙重標準，更可惡。

接著，羅智強對蔡英文開炮，指7年前陸軍六軍團 269 旅洪仲丘疑似遭霸凌致死，蔡英文戴著「國防布」的布條走上街頭，整個民進黨要當時的馬英九總統踹共，國防部被鬥成國防布，馬英九不但出來道歉，也親自到洪仲丘靈堂致祭，還遭到洪仲丘家屬羞辱。

羅智強說，然而如今269旅的黃姓中尉疑似因霸凌輕生，整個民進黨悄然無聲，被酬庸摸頭的洪慈庸還誇國防部「願意改變」。更可恥的是當年把國防部羞辱為國防布的蔡英文總統神隱，天天在臉書歡喜收割防疫成果，對於中尉之死一字未提。

羅智強怒批，當年一個洪仲丘，蔡英文走上街頭，要總統負責，最近7個月來，3個洪仲丘，已是總統的蔡英文，卻神隱不見，全當沒事，「蔡英文，你真的可以再無恥一點」。

(中時 )