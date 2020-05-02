五月最重要的重頭戲「母親節」就快到來，各家餐廳紛紛推出為媽媽設計的限定料理，台北林森北路上的知名飯店旗下的中西兩家餐廳，就以「料理中西軍」為主題，推出外帶分享餐，帶回家和媽媽一起享用盡孝心。

華泰麥餅片皮鴨 。(圖／華泰王子大飯店提供)

中式套餐由廚藝總監黃傳明操刀設計，包含清爽開胃的「泰式涼拌沙拉集」、鹹香夠味的「金銀塔香杏鮑菇」、清鮮爽口的「荸薺鴨鬆蘿蔓葉」、香濃綿密的「慢火陳皮鴨骨粥」，以及最重要的金字招牌—「華泰麥餅片皮鴨」、「明爐烤鴨斬件盤」。

這道片皮鴨是黃總監赴宜蘭勘察挑選的北京鴨種，製作過程繁複細膩，造就出外皮紅潤酥脆、口感紮實有嚼勁的片皮鴨肉，搭配秘製嫩薑、清鮮蔥段、小黃瓜及甜而不膩的甜麵醬，以麥香餅皮包著吃，脂香豐腴的口感令人滿足。

肋眼牛排 。(圖／華泰王子大飯店提供)

西式套餐從「凱薩沙拉」、「主廚特製例湯」，以及口感香辣酸甜、清爽又開胃的春季新菜「炙烤澎湖軟絲與椰香海鮮醬」開始展開；接著進入義大利麵「義式茄汁手工豬肉丸雞冠麵」，手工製作的雞冠麵搭配熬煮四小時的番茄蔬菜醬汁，豬肉丸內包覆芝麻及起司，一口咬下爆漿的口感讓人大呼過癮；大份量的主角「驢子特製香料厚切美國肋眼牛排20oz」則以 400 度的 JOSPER 烤箱火烤，充分吸收 JOSPER 烤箱內的木材香氣，又帶點炭火及波本威士忌餘韻，是肉食者的最佳選擇！餐後甜點為驢子烘焙坊人氣蛋糕「鮮奶油波士頓派」，使用純天然動物性鮮奶油製作，淡淡的牛奶與蜂蜜清香交織，柔軟蓬鬆的口感肯定收服媽咪的味蕾。

原住民風味外帶套餐 。(圖／芭達桑原住民主題餐廳提供)

如果覺得中西料理還不夠特別，還可以選擇原住民風味的母親節大餐，菜色有鮮蝦干貝野菜和風沙拉、火焰黃金脆皮豬腳、山豬梅干扣肉附荷葉夾、藤椒水煮牛肉、蒜香酥炸飛魚、醬爆年糕海蟹煲、養生蒜頭牛奶雞，擺上滿滿一桌超澎派。

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(中時電子報)