五月是專屬媽媽及女人的月份，好好寵愛自己，賞自己一個優雅午茶時光是值得的。位於大直的飯店Lobby Lounge，最近就與來自英國的唐寧茶合作，將唐寧鉑金茶款運用濃淬方式淬取，讓茶湯風味與甜點達到完美平衡，同時用時下流行的Ruby chocolate印上Allan Deas藝術作品，讓甜點不只吃起來甜美，外觀也很精緻。

櫻桃羅勒奶醬胭脂茶塔。（圖／台北萬豪酒店提供）

像是「櫻桃羅勒奶醬胭脂茶塔」因胭脂莓果茶茶味酸甜、香氣濃厚，因此結合多款莓果、櫻桃、覆盆子等，並以羅勒佐味，外層以粉紅巧克力薄片包覆成圓筒狀，再綴上風乾覆盆子碎粒，以酸甜氛香的風味在舌尖激起漣漪。「蘋果優格花果奶凍」則以夏戀花果綠茶清甜風味，濃粹特製成茶湯後搭配微酸的青蘋果奶油檸檬餡及優格，口感豐富清爽。

英式下午茶甜點及行政主廚Robert Hope。（圖／台北萬豪酒店提供）

而板橋的飯店則是推出甜點行政主廚Robert Hope設計的雙人英式下午茶套餐，五月份的周末還可搭配一整個月的周末DIY手作課程( 5/2 「擴香與卡榫藝術」、5/9「DIY精油香氛口紅」、5/18「手做玫瑰造型抗菌皂」、5/23「手機攝影操作」、5/30「香草手綁花束」)。這次的下午茶主題是「讓味蕾回歸原點，喚醒初心的感動」，因此捨棄過多的裝飾，用最簡單的烘焙手法，直接讓食材回歸最真實的原味。

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(中時電子報)